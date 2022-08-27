Военные корабли США прошли через Тайваньский пролив впервые со времени визита Пелоси

Два корабля Военно-морских сил США 28 августа прошли через Тайваньский пролив впервые после визита спикерки Палаты представителей на Тайвань, на который жестко отреагировал Китай.

Как сообщает CNN, через пролив прошли ракетные крейсеры USS Antietam и USS Chancellorsville, принадлежащие к базирующемуся в Японии 7-му флоту США. Пресс-служба 7-го флота отметила, что действия кораблей полностью соответствуют международному праву и что на момент публикации никакого вмешательства других вооруженных сил не было.

"Корабли следуют транзитом через коридор в проливе, который не входит в территориальные воды ни одного прибрежного государства. Этот транзит через Тайваньский пролив демонстрирует поддержку США идеи свободного и открытого Тихоокеанского региона", - отметили в заявлении.

Китайские военные отреагировали заявлением о том, что наблюдают за движением кораблей и "готовы реагировать на любые провокации".