Байден и Си Цзиньпин обменялись предупреждениями по поводу Тайваня

Лидеры США и КНР в четверг больше двух часов проговорили по телефону и обменялись, кроме прочего, предупреждениями относительно Тайваня.

Президент США Джо Байден, согласно отчету Белого дома, предупредил Си Цзиньпина, что Соединенные Штаты решительно выступают против любых попыток в одностороннем порядке изменить статус острова.

Пекин объявил, что Си Цзиньпин в разговоре призвал Байдена соблюдать принцип "единого Китая" и предупредил американского президента, что " кто играет с огнем, тот обожжется".

КНР считает Тайвань мятежной частью единого китайского государства и официально не исключает его присоединения силой.

США, с одной стороны, соблюдают принцип "одного Китая" и не признают Тайвань в качестве независимого государства, а с другой, оказывают демократическому Тайваню военную поддержку.

Градус споров вокруг Тайваня в очередной раз повысился из-за слухов о готовящемся визите на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелози.

Госдепартамент говорит, что Пелози не объявляла о таких планах, но Пекин, тем не менее, заявил, что если визит состоится, то он будет иметь некие "серьезные последствия".

На прошлой неделе Джо Байден сказал журналистам, что, по мнению американских военных, Пелози не стоит лететь на Тайвань. С другой стороны, представители администрации Байдена назвали заявления Китая на этот счет "явно не помогающими делу и ненужными".

Если визит Нэнси Пелози все же состоится, это будет первое посещение острова столь высокопоставленным американским политиком за последние 25 лет. Спикер Палаты представителей - третье лицо в американской государственной иерархии, после президента и вице-президента.

По ходу телефонного разговора в четверг Байден и Си, по сведениям из Белого дома, обсудили и возможность очной встречи.

Они встречались в 2015 году, когда Си прилетал в США, но тогда Байден был вице-президентом. В качестве президента он с китайским лидером еще не встречался.