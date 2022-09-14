Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

Лукашенко примет участие в саммите ШОС в Узбекистане

Лукашенко 15-16 сентября совершит рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Самарканде, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, 16 сентября он выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств - членов ШОС.

"Александр Лукашенко озвучит приоритеты взаимодействия Беларуси в формате ШОС, в том числе с учетом поданной ранее заявки на присоединение страны к этой Организации в качестве полноправного члена (в настоящее время Беларусь имеет статус наблюдателя). Речь также пойдет об актуальных вопросах международной повестки дня", - говорится в сообщении.

В рамках саммита Лукашенко планирует встретиться с "зарубежными коллегами, в ходе которых будет обсуждаться преимущественно двусторонняя тематика и развитие сотрудничества по ключевым направлениям".

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