Беларусь и Россия будут взаимно признавать штрафы за нарушение ПДД

Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Документ предусматривает взаимное признание по всем нарушениям в области безопасности движения, в том числе зафиксированным с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации, а также предполагает обмен данными по электронным каналам связи.

«Вынесенное в отношении гражданина России на территории Беларуси постановление будет иметь юридическую силу и на территории России. При этом, если в Беларуси штраф не будет оплачен, то он может быть принудительно взыскан в России на основании соответствующего запроса. При этом взысканный штраф поступит в бюджет страны-соседки.

Такой же порядок будет применяться и к владельцам транспортных средств, зарегистрированных у нас. Штраф, неоплаченный белорусами в России, может быть принудительно взыскан в Беларуси и зачислен в бюджет нашей республики», - говорится в комментарии МВД РБ.