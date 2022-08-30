В Беларуси детям ограничили пользование мобильными в школах

Белорусские власти внесли поправки в свод правил для учащихся «Государственный школьный стандарт», которые резко ограничивают использование школьниками мобильных телефонов и прочих гаджетов.

В «стандарте» появилась целая статья «Правила пользования устройствами мобильной связи (интернет-связи)» следующего содержания:

«- В здании учреждения образования учащиеся обязаны ставить устройства мобильной связи (интернет-связи) в режим вибровызова или бесшумный режим.

- Во время проведения учебных, факультативных, стимулирующих, поддерживающих занятий, занятий в объединениях по интересам, внеклассных мероприятий устройства мобильной связи (интернет-связи) должны находиться в предназначенном приспособлении (коробке) в состоянии бесшумного режима.

- Пользоваться устройством мобильной связи (интернет-связи) во время учебных, факультативных, стимулирующих, поддерживающих занятий, занятий в объединениях по интересам, внеклассных мероприятий можно только с разрешения учителя

- Пользоваться устройством мобильной связи (интернет-связи) в учреждении образования на перерывах между занятиями (звонить, отправлять сообщения) учащимся разрешено исключительно для оперативной связи с родителями (законными представителями), братьями (сестрами), иными близкими родственниками только в случаях безотлагательной необходимости.

- В случае однократного нарушения правил пользования устройствами мобильной связи (интернет-связи), учащийся должен написать объяснительную записку с указанием причины нарушения настоящих Правил. Классным руководителем (учителем) учащемуся делается запись в дневник.

- При повторном факте нарушения правил пользования устройствами мобильной связи (интернет-связи) производится изъятие телефона у учащегося. В учреждение образования приглашаются родители (законные представители), и после беседы с директором (членом администрации) им возвращается устройство мобильной связи (интернет-связи). На учащегося налагается взыскание, определяемое директором учреждения образования».

Кроме того, в главу «Права и обязанности учащихся» добавлена следующая обязанность «размещать устройство связи, интернет-связи перед началом учебных занятий в специально отведенных местах».

Также учащимся поимо прочих запретов запрещено:

- пользоваться устройствами мобильной связи, интернет-связи, музыкальными колонками, игровыми устройствами во время образовательного процесса без разрешения педагогов;

пропагандировать, хранить и распространять посредством мобильной, интернет-связи информацию, содержащую жестокость, насилие;

проводить съемки во время проведения учебных занятий, классных часов, внеклассных мероприятий без разрешения администрации, классного руководителя, учителя-предметника.

При этом, вопросы хранения и сохранности мобильных телефон в ящиках, полномочий администрации школы по контролю над звонками учащихся и сохранности персональной информации школьников, включая платежные данные, в «стандарте» никак не прописаны.