Последнее обновление: 10.08.2022 09:08

Минздрав изменил порядок вакцинации от COVID-19

Минздрав РБ внес изменения в порядок проведения вакцинации против COVID-19 населения.

Об этом говорится в сообщении Министерства.

Теперь, основная вакцинация проводится для детей 5-17 лет двумя дозами SINOPHARM, для взрослых - одной дозой СПУТНИК ЛАЙТ, двумя дозами ГАМ-КОВИД-Вак или SINOPHARM.

Бустерная вакцинация проводится лицам 18 лет и старше одной дозой СПУТНИК ЛАЙТ либо одной дозой ГАМ-КОВИД-Вак (компонентом 1 или компонентом 2 вне зависимости от ранее использованной вакцины на основную (первичную) или бустерную вакцинацию).

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