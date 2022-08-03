Последнее обновление: 03.08.2022 15:46

Житель Барановичей «предупредил» власти РБ об ударах высокоточным оружием

Барановичская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 46-летнего местного жителя, которому инкриминировано заведомо ложное сообщение об опасности.

«…обвиняемый 5 мая 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со стационарного телефона позвонил в КГБ и сообщил о том, что 9 мая будет нанесен удар высокоточным оружием по определенным объектам Республики Беларусь», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«При направлении дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении», - также сказано в сообщении.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование