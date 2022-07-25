В Беларуси с 1 августа вырастут пособия по уходу за ребенком

В Беларуси с 1 августа 2022 года увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

В частности с 1 августа 2022 г. по 31 января 2023 г. размеры пособие на первого ребенка составит 556,05 рубля, на второго и последующих детей – 635,48 рубля, на ребенка-инвалида – 714,92 рубля.

Таким образом, пособия вырастут на 3,1% по сравнению с июлем 2022 года, на 12,2 % - по сравнению с августом 2021 года.

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачиваются на 238,6 тыс. детей. В целом расходы на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 2022 году составят 1,7 млрд. рублей. Повышение с 1 августа потребует дополнительных расходов на 100 млн. рублей.