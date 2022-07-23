Минобразования: для иностранных граждан выделены бюджетные места в вузах РБ

Министерство образования Беларуси за счет бюджета будет предоставлять гранты иностранным гражданам для обучения в белорусских вузах, говорится в сообщении ведомства.

Гранты уже получили трое абитуриентов из Китая и двое из Венесуэлы. Студенты из Китая будут изучать экономику и управление, из Венесуэлы – юриспруденцию.

Сейчас в белорусских вузах в разгаре вступиельная кампания. Подать документы на бюджетную форму обучения абитуриенты могут с 18 по 24 июля включительно, на платную форму обучения – с 18 июля по 8 августа включительно.