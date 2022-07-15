Последнее обновление: 15.07.2022 09:13

Большинство граждан Швейцарии поддерживают сближение с НАТО

Война России против Украины привела к переосмыслению политики безопасности у граждан Швейцарии - курс на сближение страны с НАТО поддерживают 52% швейцарцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, результаты которого опубликованы в четверг, 14 июля, в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

В то же время, количество сторонников прямого вступления страны в Североатлантический альянс по-прежнему сохраняется на уровне 27%, передает Европейская правда.

Согласно опросу, доля швейцарцев, поддерживающих традиционный нейтралитет страны, снизилась по сравнению с январем на 8 пунктов до 89%. Это самое большое снижение за 20 лет.

58% респондентов уверены в том, что нейтралитет Швейцарии защищает страну от международных конфликтов. В январе их количество составило 69%.

Российская агрессия против Украины усилила поддержку населением армии в Швейцарии. Согласно опросу, только трое из десяти респондентов считают, что военные расходы их страны слишком высоки. Это самый низкий показатель с начала проведения опросов в 1980-х годах.



<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование