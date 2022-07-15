Последнее обновление: 15.07.2022 09:13

Крупнейшая канадская авиакомпания отменяет сотни рейсов

Авиакомпания Air Canada существенно сокращает количество рейсов в течение июля и августа из-за нехватки персонала, загруженности аэропортов и других проблем.

“Это решение было нелегким, поскольку оно приведет к дальнейшим отменам рейсов, что негативно повлияет на наших пассажиров. Однако, поскольку это сделано заранее, пассажиры, которых коснутся перемены, смогут должным образом подстроиться, а не оказаться перед изменением планов незадолго или во время путешествия”, - сообщил генеральный директор Air Canada Русо.

По его словам, авиационная промышленность противостоит тем же вызовам, что и другие отрасли экономики, сообщает Укринформ.

"Они испытывают сложности с восстановлением работы, разблокировкой цепей поставки и удовлетворением отложенного спроса", - считает глава авиакомпании.

Он спрогнозировал, что в ближайшие два месяца ежедневно будет отменено более 150 регулярных рейсов Air Canada, то есть около 15% общего количества, и это затронет сотни тысяч пассажиров. Большинство таких рейсов должны были осуществляться из Торонто и Монреаля.

До объявленных изменений Air Canada ежедневно выполняла около 1 тысячи рейсов.

В последние недели крупные аэропорты Канады встали перед проблемой значительного количества задержанных рейсов из-за неспособности наземного персонала достаточно быстро обслуживать пассажиров. Связано это прежде всего с тем, что после отмены большинства COVID-ограничений люди стали значительно больше путешествовать.

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