Последнее обновление: 15.07.2022 09:13

Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19

РФ снимает ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19.

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства", - сообщили в оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, передает Интерфакс.

Кроме того, штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию.

"Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются", - подчеркнули в штабе.

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