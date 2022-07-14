Минздрав расширил список поликлиник для получения «водительских» справок

Минздрав увеличил список поликлиник в Минске, где можно пройти водительскую медкомиссию для получения прав на управление транспортными средствами категорий А и В.

«Пройти медицинское освидетельствование на годность к управлению транспортными средствами категорий А и В, кроме поликлиники №24 можно дополнительно в трех городских поликлиниках» - говорится в сообщении.

Согласно принятому решению Комитета по здравоохранению Мингорисполкома - с 15 августа водительские медкомиссии заработают в следующих учреждениях здравоохранения: 3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района (ул. Воронянского, 13/2), 11-я городская поликлиника (ул. Великоморская, 36), 26-я городская поликлиника (ул. Кунцевщина, 8).