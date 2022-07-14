Последнее обновление: 14.07.2022 14:49

Минздрав расширил список поликлиник для получения «водительских» справок

Минздрав увеличил список поликлиник в Минске, где можно пройти водительскую медкомиссию для получения прав на управление транспортными средствами категорий А и В.

«Пройти медицинское освидетельствование на годность к управлению транспортными средствами категорий А и В, кроме поликлиники №24 можно дополнительно в трех городских поликлиниках» - говорится в сообщении.

Согласно принятому решению Комитета по здравоохранению Мингорисполкома - с 15 августа водительские медкомиссии заработают в следующих учреждениях здравоохранения: 3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района (ул. Воронянского, 13/2), 11-я городская поликлиника (ул. Великоморская, 36), 26-я городская поликлиника (ул. Кунцевщина, 8).



<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование