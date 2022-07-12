Президент Латвии поддержал возобновление обязательной военной службы для всех граждан

Президент Латвии Эгилс Левитс поддерживает идею обязательной военной службы как для мужчин, так и для женщин.

Министр обороны страны Артис Пабрикс ранее заявил о планах возобновления обязательной военной службы, от которой отказались в середине 2000-х годов, сообщает Европейская правда.

Левитс предложил, чтобы она охватывала всех граждан вне зависимости от пола.

"Я считаю, что мы должны иметь равенство в этом отношении, и я поддерживаю эту идею для всех граждан Латвии определенного возраста… это должно быть сделано вне зависимости от их пола", – сказал президент.

Левитс также не исключил, что Латвии придется в будущем выделять на оборону более 2,5% от ВВП, которые зафиксированы сегодня.

Министерство обороны хочет, чтобы военная служба началась добровольно в следующем году, а с 2028 года она станет обязательной.

В Минобороны Латвии ранее заявляли, что граждане страны, живущие за границей, также будут призываться к службе, а при наличии соответствующего финансирования служба может быть обязательна и для женщин.