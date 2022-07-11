Последнее обновление: 11.07.2022 18:58

МИД Белааруси вызвал посла Швеции по вопросу укрывательства и вывоза Кузнечиков

МИД Беларуси вызвал посла Королевства Швеция в Республике Беларусь Кристину Юханнессон.

Как сообщается на сайте ведомства, шведской стороне был заявлен протест в связи с "укрывательством и произведенным с участием сотрудников шведской дипломатической миссии в Минске скрытым вывозом находящихся в розыске граждан Беларуси Виталия и Владислава Кузнечиков, обвиняемых в совершении повсеместно признанных общественно-опасных деяний, влекущих ответственность в соответствии с уголовным законодательством".

Послу К.Юханнессон вручена соответствующая нота МИД Беларуси.

Граждане Беларуси Виталий и Владислав Кузнечики находились в посольстве Швеции с сентября 2020 года, скрываясь от преследования белорусских властей после протестов 2020 года.

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