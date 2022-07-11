17 абитуриентов сдали ЦТ по физике на 100 баллов, по истории Беларуси - 11

Результаты централизованного тестирования по физике и истории Беларуси уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.

Тестирование по физике абитуриенты писали 30 июня, по истории – 2 июля. Всего на тестирование записалось 19 200 5 - на 2 500 больше, чем в прошлом году. ЦТ по истории Беларуси решили сдавать 16 200 абитуриентов.

В этом году 100 баллов по физике набрали всего 17 – на ЦТ-2021 на 100 баллов тестирование сдали 45 абитуриентов.

По истории Беларуси сотню набрали 11 человек. В прошлом году стобалльниками стали 14 абитуриентов.