Украинцы смогут пользоваться национальными водительскими правами в ЕС

Европейский парламент принял решение, согласно которому украинцы, бежавшие в страны ЕС от российской военной агрессии и получившие статус временной защиты, смогут продолжать пользоваться украинскими водительскими правами, не обменивая их на права ЕС или сдавать новый экзамен на вождение в стране пребывания, пока они имеют указанную временную защиту.

Решение в Европарламенте было принято 561 голосом "за", шесть "против", еще пять депутатов воздержались, передает Укринформ.

Решение также предусматривает, что в случае потери или похищения прав страны ЕС смогут выдать новые европейские права после проверки в украинских органах власти того, что соответствующее лицо имеет действительное украинское водительское удостоверение и что лицо предъявляет справку, подтверждающую его умственную и физическую пригодность. управлять транспортным средством.

Кроме того, решение предусматривает, что при определенных условиях украинские беженцы, работавшие водителями автобусов или грузовиков, смогут подтвердить в ЕС сертификаты профессиональной пригодности, выданные в Украине, после прохождения короткого курса обучения и сдачи экзамена. Это позволит им работать в ЕС на период временной защиты и облегчит экспорт украинских товаров.

Далее решение Европарламента должно быть официально утверждено Советом ЕС и вступит в силу через пять дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Нынче не существует гармонизированной европейской системы обмена водительских удостоверений или сертификатов о профессиональной компетентности, выданных третьими странами, в том числе и Украиной. Некоторые страны требуют от водителей иметь официальный перевод своих украинских водительских прав вместе с международными водительскими правами и обменивать их спустя шесть месяцев на водительские права ЕС.