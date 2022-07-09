В Италии начался суд по обрушению моста в Генуе через 4 года после катастрофы

В Италии начался судебный процесс над 59 лицами по делу об обрушении автомобильного моста в Генуе, в результате которого погибли 43 человека. Об этом пишет Reuters.

Судебный процесс проходит в самом большом зале суда Генуи, а на улице установлена ​​палатка с видеоэкранами, чтобы разместить еще сотни представителей общественности и журналистов, которые хотят присутствовать. Вероятно, процесс продлится больше года.

Автомобильный мост Моранди рухнул на пике сезона летних отпусков 14 августа 2018 года.

Прокуроры составили список из 178 свидетелей, которых они хотят вызвать, включая нынешнего генерального директора Aspi, обслуживающей мост, и двух бывших министров инфраструктур.

Юридические источники сообщили, что многие адвокаты обвиняемых, которые всегда отрицали все обвинения, отрицают выводы экспертного отчета о причинах обрушения, который собирался год. Они могут просить суд отменить отчет и составить новый.

"Ожидается, что судебное разбирательство будет продолжительным и сложным", - сказала Эгле Поссетти, представитель комитета родственников жертв, потерявшая свою сестру, зятя и двух племянников во время обрушения.

Среди обвиняемых генеральный директор Atlantia Джованни Кастеллуччи. Его обвиняют в создании угрозы безопасности на дорогах и умышленном непринятии мер по предотвращению катастроф. Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание при признании виновным в 15 лет.

В документе по результатам расследования катастрофы прокуратура заявила в прошлом году, что обвал был спровоцирован разрывом несущих кабелей внутри девятой опоры моста, съеденных коррозией за 51 год существования сооружения.

В конце лета 2020 года на месте разрушенного моста открыли новый.