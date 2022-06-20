В мире число заражений коронавирусом превысило 544,31 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 544313024 (+201079 сутки) по данным Worldometer на 7:23 20 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6340754 (+332) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18347448 (-92649) человек, из них 36022 (-59) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 519624822 (+293396) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 88004073 (+17928) случаями заражения, Индия – 43311049 (+14357), Бразилия – 31704193 (+10691), Франция – 30079458 (-) и Германия – 27204955 (+477). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Тайвань – 50636, Италия – 30526, Австралия – 22123, Северная Корея – 19320, США – 17928. Беларусь (-) – на 104 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1038323, Бразилия – 669109, Индия – 524873, Россия – 380463 и Мексика – 325398. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 172, Россия – 62, Бразилия – 47, Австралия – 42, Мексика – 39. Беларусь – на 91 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.