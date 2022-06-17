В мире число заражений коронавирусом превысило 543,11 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 543109988 (+580455 сутки) по данным Worldometer на 6:53 17 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6338064 (+1413) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18518647 (+156523) человек, из них 36347 (+18) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 518253277 (+422519) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 87861132 (+76023) случаями заражения, Индия – 43270577 (+10970), Бразилия – 31644703 (+32934), Франция – 30028853 (+53081) и Германия – 27095988 (+89151). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 89151, США – 76023, Тайвань – 63221, Франция – 53081, Италия – 36573. Беларусь (-) – на 123 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1037928, Бразилия – 668892, Индия – 524817, Россия – 380270 и Мексика – 325271. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 199, США – 170, Тайвань – 168, Канада – 115, Австралия – 72. Беларусь – на 93 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.