В мире число заражений коронавирусом превысило 541,8 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 541801656 (+691198 сутки) по данным Worldometer на 7:59 15 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6334288 (+1671) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18470370 (+155534) человек, из них 36229 (+54) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 516996998 (+533933) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 87549563 (+72312) случаями заражения, Индия – 43245517 (+8822), Бразилия – 31543000 (+45962), Франция – 29923818 (+65425) и Германия – 26969546 (+83099). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 83099, США – 72312, Тайвань – 66189, Франция – 65425, Бразилия – 45962. Беларусь (-) – на 134 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1036483, Бразилия – 668404, Индия – 524792, Россия – 380137 и Мексика – 325205. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 279, Бразилия – 174, Тайвань – 123, Великобритания – 89, Германия – 79. Беларусь – на 96 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.