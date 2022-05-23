Последнее обновление: 23.05.2022 18:13

Минздрав РБ усилил контроль в пунктах въезда в Беларусь из-за оспы обезьян

Минздрав Беларуси сообщил, что для предотвращения завоза в страну «оспы обезьян» в пунктах пропуска на границе усилены меры санитарно-карантинного контроля.

«Дополнительно проводится обучение медработников дифференциальной диагностике заболевания. Специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется разработка тест-систем для своевременной диагностики заболевания», - говорится в сообщении ведомства.

«Вероятность завоза данной инфекции в Беларусь оценивается, как низкая, в связи с отсутствием авиасообщения с большинством стран мира», - также сказано в сообщении.

Минздрав информирует, что «специальной вакцины от этой инфекции нет». Но благодаря ранее проводившейся «массовой вакцинации от натуральной оспы создана значительная иммунная прослойка, которая может помочь купировать распространение оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет».



<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование