Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 942334 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 марта 2022 года выросло до 942334 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 6670 человек.

Выздоровели 937045 (выписаны +244) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6670 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1166 человек (11,83% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12646405 (+9859) тестов на коронавирус.