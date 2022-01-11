Минсктранс анонсировал новые изменения в работу пассажирского транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на участках улично-дорожной сети центральной части города Минсктранс с 12 января 2022 года в очередной раз оптимизирует работу пассажирского транспорта:

— движение автобусов маршрута № 73 в направлении ДС «Серова» организуется по просп. Победителей, ул. Немига и далее по маршруту; в направлении ОП «Лебяжий» — без изменений;

— движение автобусов маршрута № 163 в направлении ОП «Воронянского» организуется от ул. Заславской по ул. Мельникайте, просп. Победителей, ул. Немига и далее по маршруту, в направлении ДС «Сухарево-5» — без изменений;

— движение троллейбусов маршрутов № 9, 13, 57 организуется от ул. Романовская Слобода по ул. Немига, К. Цеткин, ул. Кальварийская и далее по маршруту с выполнением нового временного остановочного пункта «Максима Танка» по ул. Кальварийской в направлении ул. Домашевской.

Для автобусных маршрутов №1, 69, 73, 91, 119С, 163 организуется выполнение нового временного остановочного пункта «Ст.м. Фрунзенская» по ул. Мельникайте за перекрестком с ул. М. Танка в направлении просп. Победителей.

Для автобусных маршрутов №1, 69, 91, 119С организуется выполнение нового временного остановочного пункта «Ст.м. Фрунзенская» по ул. Романовская Слобода за перекрестком с ул. Мельникайте в направлении ул. Немига.