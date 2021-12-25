В мире число заражений коронавирусом превысило 279,36 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 279366702 (+814740 сутки) по данным Worldometer на 9:55 25 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5409582 (+8206) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 24231910 (+380472) человек, из них 88767 (+174) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 249725210 (+426062) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 52986307 (+197856) случаями заражения, Индия – 34779815 (+7158), Бразилия – 22230737 (+4164), Великобритания – 11891292 (+122186) и Россия – 10343353 (+24703). Беларусь – на 54 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 197856, Великобритания – 122186, Франция – 94124, Италия – 50599, Германия – 27679. Беларусь (1921) – на 43 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 837671, Бразилия – 618429, Индия – 479520, Россия – 302269 и Мексика – 298508. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 998, США – 747, Польша – 596, Индия – 387, Германия – 272. Беларусь – на 42 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 691072 случая заражения коронавирусом и 5466 смертей.