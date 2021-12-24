В мире число заражений коронавирусом превысило 278,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 278551962 (+1008806 сутки) по данным Worldometer на 9:54 24 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5401376 (+7274) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 23851438 (+402906) человек, из них 88593 (-911) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 249299148 (+598626) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 52788451 (+267269) случаями заражения, Индия – 34772657 (+6681), Бразилия – 22226573 (+3645), Великобритания – 11767262 (+1119789) и Россия – 10318650 (+25667). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 267269, Великобритания – 119789, Франция – 91608, Испания – 72912, Италия – 44595. Беларусь (1203) – на 55 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 834455, Бразилия – 618228, Индия – 479133, Россия – 301271 и Мексика – 298359. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1149, Россия – 1002, Польша – 616, Германия – 402, Индия – 374. Беларусь – на 47 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 689151 случай заражения коронавирусом и 5449 смертей.