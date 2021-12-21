В мире число заражений коронавирусом превысило 275,82 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 275826288 (+814747 сутки) по данным Worldometer на 10:22 21 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5377648 (+7337) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 22927301 (-36057) человек, из них 88742 (+2) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 247521339 (+843467) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 52059667 (+143530) случаями заражения, Индия – 34752164 (+5326), Бразилия – 22215856 (+2094), Великобритания – 11453121 (+91743) и Россия – 10241812 (+27022). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 143530, Великобритания – 91743, Россия – 27022, Испания – 26568, Германия – 21710. Беларусь (834) – на 55 (-19) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 828836, Бразилия – 617905, Индия – 478007, Россия – 298222 и Мексика – 297858. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1019, США – 623, Индия – 453, Венгрия – 366, Германия – 280. Беларусь – на 49 (-9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 685462 случая заражения коронавирусом и 5399 смертей.