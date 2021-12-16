ВОЗ сообщила о «крайне быстром» распространении омикрон-штамма

Новый омикрон-штамм коронавируса распространяется чрезвычайно быстро, число новых случаев удваивается каждые два-три дня.

Об этом сообщил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News, передает РБК.

«У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно демонстрирующей, что этот вариант коронавируса распространяется крайне быстро, удваивая количество случаев каждые два-три дня <...> Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели», — рассказал он.

В случае, если подтвердится меньшая летальность нового варианта инфекции, количество заболевших «потрясет» систему здравоохранения Великобритании. «Ситуация станет экстремально серьезной в течение двух недель, а возможно раньше», — предупредил он, отметив, что число новых случаев растет как в Великобритании, так и в остальной Европе и всем мире.

Ранее, 14 декабря, в ВОЗ сообщили об ожидании роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения нового штамма. В организации отметили, что не везде в мире ученые могут детально изучить случаи заболевания коронавирусом, а значит что точный анализ вклад нового варианта COVID-19 получить невозможно. «Более подробная информация о тяжести «омикрона» ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей», — заверили в ВОЗ.