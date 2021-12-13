В мире число заражений коронавирусом превысило 270,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 270430922 (+419545 сутки) по данным Worldometer на 6:51 13 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5322088 (+3761) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 22002057 (+106861) человек, из них 88826 (+77) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 243106777 (+308923) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 50801455 (+38784) случаями заражения, Индия – 34697860 (+7350), Бразилия – 22189867 (+1688), Великобритания – 10819515 (+48854) и Россия – 10016896 (+29929). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 48854, Франция – 43848, США – 38784, Южная Африка – 37875, Россия – 29929. Беларусь (1454) – на 38 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 817956, Бразилия – 616941, Индия – 475636, Мексика – 296620 и Россия – 289483. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1132, Украина – 238, Мексика – 235, Вьетнам – 228, Индия – 202. Беларусь – на 39 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 674723 случая заражения коронавирусом и 5276 смертей.