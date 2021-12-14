В мире число заражений коронавирусом превысило 271,1 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 271103431 (+672509 сутки) по данным Worldometer на 8:21 14 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5328601 (+6513) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 22019455 (+17398) человек, из них 88888 (+62) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 243755375 (+648598) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 51018282 (+95343) случаями заражения, Индия – 34703644 (+5784), Бразилия – 22191949 (+2082), Великобритания – 10873468 (+54661) и Россия – 10046454 (+29558). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 95343, Великобритания – 54661, Россия – 29558, Германия – 28804, Турция – 18796. Беларусь (1011) – на 43 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 819315, Бразилия – 616980, Индия – 475888, Мексика – 296672 и Россия – 290604. Беларусь – на 78 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1121, США – 549, Венгрия – 455, Германия – 260, Индия – 252. Беларусь – на 58 (-19) месте.

В Беларуси официально подтверждены 675734 случая заражения коронавирусом и 5286 смертей.