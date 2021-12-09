ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе COVID-вакцины

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать бустерной дозой препарата от COVID-19 людям с проблемами со здоровьем, а также вакцинированным инактивированными препаратами. об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ.

Кейт О'Брайан, директор департамента ВОЗ по иммунизации, заявила, что все утвержденные организацией вакцины «отлично» защищают еще шесть месяцев после последней дозы. Также она отметила, что защита может становиться «несколько менее эффективной» у уязвимых групп населения, в частности у пожилых людей.

По словам О'Брайан, в бустерной дозе вакцины нуждаются прежде всего эти уязвимые группы, а также те, кто вакцинировался инактивированными препаратами (т.е. такими, в составе которых есть мертвый вирус SARS-CoV-2). Она отметила, что среди утвержденных ВОЗ вакцин по такому принципу созданы препараты Sinovac Biotech и Sinopharm в Китае, а также Bharat Biotech в Индии.

Также отмечается, что одноразовая вакцина Johnson & Johnson все еще остается эффективной, но данные компании доказывают более эффективную защиту у тех, кто вакцинировался двумя дозами.

Сообщается, что эти рекомендации были обнародованы после отчета Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ (SAGE), опубликованного во вторник. Выступая на брифинге, глава SAGE Алехандро Кравиото заявил, что имеющиеся данные свидетельствуют о надежной защите после всего двух доз вакцины, кроме незначительных исключений, преимущественно среди пожилых людей.

Основываясь на данных, SAGE рекомендует сосредоточиться на невакцинированной доле населения, предоставляя первичные дозы вакцины, тогда как бустерные дозы не являются приоритетом.

Ранее в компании Pfizer заявили, что бустерная доза их вакцины от COVID-19 защищает от нового варианта коронавируса.