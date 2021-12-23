Последнее обновление: 23.12.2021 18:48

Бустер китайской вакцины Sinovac не защищает от штамма "омикрон"

Три дозы вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac - два первых компонента и бустер - не вызывают достаточного иммунного ответа на штамм коронавируса "омикрон".

Об этом пишет в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на лабораторное исследование, передает Интерфакс.

Согласно результатам исследования Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга, людям, которые прошли первоначальную вакцинацию препаратом Sinovac, следует рассмотреть в качестве бустера вакцины других компаний.

При этом исследователи советуют получить третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech, поскольку она существенно повышает уровень антител к "омикрону" у привитых китайской вакциной. Кроме того, в результатах исследования говорится, что в то же время две дозы вакцины Pfizer/BioNTech не эффективны в плане защиты от варианта "омикрон", но вместе с бустером этот препарат значительно повышает уровень защиты против этого штамма.

Агентство напоминает, что на прошлой неделе в компании Sinovac заявляли: три дозы их вакцины вызывают выработку антител в 94% случаев. При этом в компании не уточнили, насколько высокий уровень антител вызывает вакцинация препаратом.

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