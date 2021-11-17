ЕС выделил 700 тыс. евро на гуманитарную помощь мигрантам в Беларуси

ЕС выделил 700 тыс. евро на гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии в среду.

"Европейская комиссия выделила 200 тыс. евро на гуманитарное финансирование Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Финансирование является частью общего вклада ЕС в чрезвычайный фонд помощи при стихийных бедствиях, которым управляет МФКК. Это немедленное финансирование ЕС будет поддерживать МФКК и ее национальное общество, Белорусский Красный Крест, в предоставлении столь необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи", - сказано в сообщении.

Кроме того, указано там, ЕС мобилизовал дополнительно 500 тыс. евро на гуманитарное финансирование и в настоящее время поддерживает контакты со своими гуманитарными партнерскими организациями для использования этих средств, передает Интерфакс.

Комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы помочь мигрантам, находящимся на границе и в других районах Беларуси.

"Призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", - отметил он.

В сообщении также подчеркнуто, что Европейская комиссия готова предоставить дополнительное гуманитарное финансирование в ответ на четко установленные гуманитарные потребности, если доступ гуманитарных партнерских организаций в Беларусь и дальше улучшится.