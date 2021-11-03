Экипаж разбившегося под Иркутском Ан-12 состоял из граждан Беларуси, России и Украины

Экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" состоял из граждан Беларуси, России и Украины.

Самолет осуществлял перелет из Якутска в Иркутск, на борту находились семь человек, все члены экипажа. Самолет пропал с радаров в 14:45 при заходе на посадку в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. Борт загорелся при падении. На месте работают спасатели.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы РФ, в качестве версий крушения самолета рассматриваются ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность Ан-12.

"Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например отказ двигателя из-за столкновения с птицами", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, экипаж перед посадкой доложил о необходимости уйти на второй круг. По его словам, самолет следовал транзитом через Якутск и Иркутск - в городах выполнялись технические посадки. "Самолет шел транзитом, перевозил груз, который состоял из продуктов", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, самолет был охвачен пламенем, рядом с ним загорелась трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров.

"По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства", - сказали в ведомстве.