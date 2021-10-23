Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 584190 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 октября 2021 года выросло до 584190 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4499 человек.

Выздоровели и выписаны 556496 (+2047) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4499 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2079 человек (5,12% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9335239 (+40590) тестов на коронавирус.