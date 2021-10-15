Последнее обновление: 15.10.2021 13:27

В Беларуси школьников и студентов временно освободили от медсправок

Белорусские школьники и студенты освобождены от необходимости предоставления в школу или институт медицинской справки в случае отсутствия на занятиях в течение 5 дней из-за болезни.

Об этом сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик.

«Хорошее совместное решение Минздрава и Минобра: на период подъёма заболеваемости вирусными инфекциями в случае отсутствия учащихся школ, лицеев, колледжей, ВУЗов на занятиях в течение 5 (пяти) дней по причине возникновения респираторного заболевания предоставление справки о состоянии здоровья и о временной нетрудоспособности НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Норма введена с 13.10.2021 и действует до особого распоряжения», - написал Абрамчик в Facebook.



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