МВД Беларуси с начала года изъяло около 600 единиц нелегального оружия

МВД Беларуси за 9 месяцев 2021 года изъяло около 2 тыс. единиц оружия, из которых лишь треть является нелегальным.

"Только за 9 месяцев этого года мы изъяли более 600 нелегальных стволов, еще 1400 стволов у тех граждан, которые сознательно нарушают требования закона об оружии", - заявил в эфире белорусского ТВ замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Информация была озвучена в связи с проводимой с 4 по 8 октября операцией "Арсенал" по проверке условий хранения гражданами зарегистрированного оружия.

"Цель предельно проста и понятна – обеспечить общественный порядок и безопасность наших граждан", - утверждает Казакевич, которого цитирует Интерфакс.

По его словам, подобные мероприятия проводятся системно и ежегодно, а недавняя смерть сотрудника КГБ, который был застрелен увлекавшимся охотой мужчиной, не станет причиной повсеместных запретов на оружие. "Добропорядочному охотнику, добропорядочному спортсмену-стрелку никаких препятствий для владения и пользования оружием наши действия не причиняют", - заверил он.