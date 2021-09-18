Байден созывает виртуальный саммит с целью усиления вакцинации в мире

Президент США Джо Байден созывает в среду виртуальный саммит по вопросам COVID -19 на полях Генеральной Ассамблеи ООН с целью усиления вакцинации во всем мире с целью прекращения пандемии до конца 2022 года.

Соединенные Штаты будут просить участников взять на себя “более высокий уровень амбиций” по обеспечению вакцин более справедливыми и получением оружия, среди других шагов, рекомендованных для преодоления пандемии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Байден объявит призыв к действию. Саммит не является конференцией с обещаниями, “хотя мы надеемся и ожидаем, что некоторые партнеры приедут готовы объявить о новых усилиях”.

Дополнительные переговоры мировых лидеров по этой тематике пройдут и в рамках саммита G20, который состоится в Риме в конце октября.