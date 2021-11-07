Последнее обновление: 07.11.2021 15:06

В США суд заблокировал требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях

Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана в субботу, 6 ноября, приостановил действие требования Минтруда США, согласно которому сотрудники компаний, где заняты 100 или более человек, обязаны сделать прививку от COVID-19 или как минимум раз в неделю сдавать тест на коронавирус.

Таким образом, суд удовлетворил совместную жалобу ряда компаний, а также прокуратур штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Южная Каролина и Юта.

При этом суд мотивировал свое решение опасениями по поводу законности указанной меры и ее соответствия конституции, передает DW.

О требовании министерства труда США по поводу обязательной вакцинации или еженедельного тестирования сотрудников крупных компаний Белый дом сообщил 4 ноября. Оно должно было вступить в силу 4 января 2022 года. Однако инициативу раскритиковали губернаторы-республиканцы, утверждающие, что федеральное правительство в Вашингтоне превысило свои полномочия.

4 ноября Минздрав США также издал распоряжение об обязательной вакцинации медработников. По данным Белого дома, обе вышеназванные меры охватят суммарно 100 млн человек, или две трети от работающего населения Соединенных Штатов.

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