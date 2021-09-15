Во Франции невакцинированных медработников будут отстранять от работы

Во Франции медицинским работникам грозит отстранение от работы, если они до 15 сентября не сделают хотя бы одну прививку против коронавируса. Такой крайний срок установил президент Эмманюэль Макрон.

Отмечается, что после 15 сентября медработники, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины, не смогут работать и не будут получать заработную плату. Ранее Конституционный суд Франции постановил, что их нельзя уволить, сообщает The Local France.

Со среды весь медперсонал должен предоставить работодателю документ, подтверждающий проведенную вакцинацию.

Правило распространяется на всех работников сферы здравоохранения и домов по уходу за пожилыми людьми, а также на волонтеров.

Непривитым работникам также не разрешается брать оплачиваемый отпуск в связи с болезнью.

Работодателям, которые не проверяют свидетельства о вакцинации подчиненных, грозит штраф в размере 135 евро, а за более чем три правонарушения - 3 750 евро.

По последним данным, около 88% медперсонала Франции получили хотя бы одну прививку, 84% полностью вакцинированы.

В стране для медицинских работников и представителей службы неотложной помощи вакцинация является обязательной.

С 9 августа во Франции, чтобы попасть в кафе, рестораны, учреждения здравоохранения, торговые центры необходимо предъявить сертификат о вакцинации, или отрицательный результат теста на COVID-19 или же документ, подтверждающий выздоровление после коронавирусной болезни.

Кроме того, работники заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и крупных торговых центров также обязательно должны иметь санитарный пропуск.

После того как парламент принял закон об обязательной вакцинации медработников, пожарных и спасателей, а также расширил действие COVID-паспортов, в стране проходят массовые протесты.