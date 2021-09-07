Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей

Лукашенко 7 сентября подписал указ № 331 "О назначении и освобождении судей", сообщает его пресс-служба.

Так, он назначил Павла Коршуновича судьей Верховного суда, освободив его от должности председателя и судьи Минского городского суда, Татьяну Тупик - председателем Минского городского суда, освободив ее от должности зампредседателя этого суда, Игоря Стефановского - первым заместителем председателя Витебского областного суда.

Указом также назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Кроме того, подписан указ № 332 "О присвоении квалификационных классов судьям".