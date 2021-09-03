Глава федерации: Иностранцы – одна из причин убогого футбола

Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов назвал играющих в белорусских клубах иностранных игроков одной из причин убогого выступления национальной сборной по футболу.

«Одной из причин неудачных выступлений национальной мужской сборной, по нашему мнению, является засилье иностранцев в нашем чемпионате», - заявил Базанов, которого цитирует БелТА.

«В настоящее время мы вынуждены констатировать, что нет достаточного количества квалифицированных футболистов для привлечения в национальную сборную. Это следствие недостаточной работы в клубах с молодыми игроками из-за нацеленности клубов на сиюминутный результат, для достижения которого руководство клубов делает выбор в пользу иностранных футболистов или более опытных игроков, зачастую не давая молодым игрокам даже шанса выступать за команду основного состава", - посетовал глава федерации, реагируя на устроенную сегодня Лукашенко выволочку белорусскому футболу.

"Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", - не стеснялся в выражениях пенсионер.

"23 тысячи человек (это только официально по спискам) у вас профессионально занимаются футболом. Так с 23 тысяч можно найти 20 человек?", - негодовал Лукашенко.