Министр образования Беларуси предлагает запретить критику учителей в интернете

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в эфире белорусского зомбоящика лоббирует запрет на публичное обсуждение работы учителей, чьи зарплаты оплачиваются за счет налогов других граждан страны.

«…давайте прекратим публичное обсуждение учителей. Для этого есть другие формы: есть педсоветы, родительское собрание, педагогическое сообщество, коллегии и министерства и прочие организации, но точно не интернет…», - заявил Карпенко.

«…и не школьники должны обсуждать с родителями или еще с кем-либо учителя», - убежден министр.