Последнее обновление: 30.08.2021 12:07

Министр образования Беларуси предлагает запретить критику учителей в интернете

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в эфире белорусского зомбоящика лоббирует запрет на публичное обсуждение работы учителей, чьи зарплаты оплачиваются за счет налогов других граждан страны.

«…давайте прекратим публичное обсуждение учителей. Для этого есть другие формы: есть педсоветы, родительское собрание, педагогическое сообщество, коллегии и министерства и прочие организации, но точно не интернет…», - заявил Карпенко.

«…и не школьники должны обсуждать с родителями или еще с кем-либо учителя», - убежден министр.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование