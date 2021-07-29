Лукашенко: Жены спортсменов от безделья тычут в айфоны за бчб

Лукашенко заявил о необходимости реформ в спортивной сфере и ухода от практики тотальной поддержки спортсменов.

"Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет… Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьезной реформе", - заявил Лукашенко.

"Я часто говорю: знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то? В образовании кто-то говорит, что плохо, хорошо… Не голодные", - сделал вывод пенсионер.

В качестве примера он привел высокие результаты сербских спортсменов, которые «знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят - будут где-то шататься, кусок хлеба искать».

«А мы всех поддерживаем», - продолжил сетовать Лукашенко. – «Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все - за БЧБ. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?"

"В Норвегии, богатейшей стране, они не платят, а спортсмен считает за честь выступать за свою страну, и медали уже есть. А мы все это перевели в деньги", - констатировал Лукашенко.

Он заверил, что не против финансовых выплат, но они должны быть заслуженными. "Я не против, если талантливый, привез стране славу, медали, ордена - получай все. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за медаль большие деньги мы платим. Спортсмен, настоящий спортсмен, который выдает результат, он должен жить хорошо. Остальные должны тянуться к этому, тогда будет результат".

"Это уже на злобу я говорю о спорте, поскольку все мы сидим, смотрим чемпионат, некоторые страны, не буду их называть, в три-пять раз меньше нашей имеют золотых наград. А мы все радуемся, что мы в финал попали… Но тут с тренерами надо разобраться. Первая вина - это тренер. Если он со спортсменом работал как надо и настроил на результат, будет результат", - нашел виновных Лукашенко.