На мероприятии в деревне Лукашенко пострадали не менее 7 человек

Не менее 7 человек пострадали в минувшую субботу на в Александрии Шкловского района, где проходит идеологическое мероприятие «Александрия собирает друзей» с участием Лукашенко.

Такое число пострадавших назвал в субботу вечером начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

Сильный ветер поднял в воздух несколько надувных аттракционов, в числе пострадавших оказались дети.

По словам чиновника, одну из пострадавших девочек с подозрением на перелом отправили в Могилев для прохождения компьютерной томографии.