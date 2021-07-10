Израиль запретил гражданам посещать Беларусь

Министерство здравоохранения Израиля объявило в пятницу, 9 июля, что после тщательного рассмотрения всех аспектов ситуации с 12 июля Беларусь и Узбекистан будут внесены в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом.

Согласно предписаниям ведомства израильтянам запрещено посещать государства из этого перечня. Помимо этого, все прибывающие в Израиль из указанных стран, в том числе вакцинированные и переболевшие коронавирусом, обязаны отправиться в карантин.

Напомним, что в списке стран с максимальным риском заражения уже фигурируют Россия, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия и Мексика, сообщают «Вести».

Срок действия постановления - до 25 июля. Однако он может быть продлен в зависимости от ситуации и уровня заболеваемости в конкретной стране.

Помимо этого решением минздрава меняются некоторые правила пересечения границы Израиля.

С 16 июля все въезжающие в Израиль (любого возраста, включая переболевших коронавирусом и вакцинированных) из стран, в отношении которых действует строгое предостережение, будут отправлены карантин. Отмечается, что запрета на выезд в указанные государства не вводится, но изоляция по возвращении обязательна.

В этот список будут включены Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Эквадор, Эфиопия, Боливия, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан и Тунис.

С 16 июля все вернувшиеся из-за границы граждане (из любых стран, всех возрастов, переболевших коронавирусом и вакцинированных) должны быть изолированы на 24 часа или до получения отрицательного результата анализа на коронавирус, проведенного в аэропорту Бен-Гурион или другом пограничном переходе.