Литва начинает строить заграждение на границе с Беларусью

Чтобы сдержать увеличившийся поток нелегальных мигрантов из Беларуси в пятницу, 9 июля, Литва начнет строительство проволочного заграждения на границе в районе Друскининкая.

«Солдаты должны начать строительство», - сказал агентству BNS в пятницу пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПГ) Гедрюс Мишутис.

По его словам, проволочное заграждение будет построено на части пограничного участка Друскининкай, общая протяженность которого составляет 30 километров.

«Пограничники в строительстве не участвуют, они только обозначили наиболее сложный участок», - сказал представитель ГПГ.

Сегодня Литовские пограничники задержали еще 37 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Всего в этом году на литовско-беларуской границе задержали 1546 нелегальных мигрантов, в основном из Ирака.

За последние месяцы Литва столкнулась с почти двадцатикратным увеличением потока нелегальных мигрантов на белорусской границе. Литовские власти заявляют, что это организованная гибридная атака белорусского режима на Литву.