В мире число заражений коронавирусом превысило 184,93 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 184939383 (+366218 за сутки) по данным Worldometer на 8:25 6 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4000841 (+7264) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11623545 (-34684) человек, из них 77791 (-11) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 169314997 (+393638) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34598361 (+4405) случаями заражения, Индия – 30618939 (+34067), Бразилия – 18792511 (+22703), Франция – 5786999 (+796) и Россия – 5635294 (+24353). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 34067, Индонезия – 29745, Великобритания – 27334, Колумбия – 25366, Россия – 24353. Беларусь (614) – на 59 (-14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 621335, Бразилия – 525229, Индия – 403310, Мексика – 233622 и Перу – 193389. Беларусь – на 80 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 754, Россия – 654, Аргентина – 617, Колумбия – 570, Индонезия – 558. Беларусь – на 55 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 421964 случая заражения коронавирусом и 3194 смерти.