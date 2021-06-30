Последнее обновление: 30.06.2021 11:34

Штамм коронавируса Delta бушует уже в 96 странах

Штамм коронавируса B.1.617.2, впервые выявленный в Индии и маркируемый Всемирной организацией здравоохранения как Delta, был зафиксирован минимум в 96 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ), передает Укринформ.

Отмечается, что еще 7 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали.

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит следующим образом: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и классифицируется ВООЗ как Alfa, зафиксировали в 172 странах и территориях, вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 120 странах и территориях, вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 72.

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