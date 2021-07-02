В мире число заражений коронавирусом превысило 183,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 183431558 (+444096 за сутки) по данным Worldometer на 8:55 2 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3971671 (+8699) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11521032 (+68843) человека, из них 78739 (-451) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 167938855 (+366554) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34561403 (+16949) случаями заражения, Индия – 30453937 (+43360), Бразилия – 18622304 (+63140), Франция – 5777965 (+2664) и Россия – 5538142 (+23543). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 63140, Индия – 43360, Колумбия – 28315, Великобритания – 27989, Индонезия – 24836. Беларусь (1023) – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 620645, Бразилия – 520189, Индия – 400271, Мексика – 233047 и Перу – 192687. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1943, Индия – 796, Россия – 672, Колумбия – 593, Индонезия – 504. Беларусь – на 56 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 418212 случаев заражения коронавирусом и 3153 смерти.